В Кыргызстане зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 216

В Кыргызстане на 10:00 часов утра 6 апреля подтверждено еще 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, все новые подтвержденные случаи зафиксированы среди тех, кто содержались в обсервациях. Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.

Таким образом, в Кыргызстане на сегодня случаев заражения COVID-19 выросло до 216.

Источник: Кабар