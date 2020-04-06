(Видео) Шевченко, Ахметов, Назаренко и «Азия MIX»: Мы должны помнить о нашем народе

Известные личности из Кыргызстана решили помочь медикам

Известные личности Кыргызстана решили помочь медработникам, оснастив их предметами первой медицинской необходимости. Соответствующим видео на своей странице в соцсети Instagram поделился артист Эльдияр Кененсаров.

Среди активистов действующая чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко, футболист московского «ЦСКА» Ильзат Ахметов, солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко и члены команды КВН «Азия MIX».

«Где бы мы ни находились, мы, кыргызстанцы, должны помнить о нашем народе, о наших детях, о наших стариках. Особенно о тех, кто самоотверженно борется за их жизни. О тех, кто стоит на страже нашего здоровья, кто, рискуя жизнью, отдает последние силы для сохранения спокойствия и стабильности в это непростое время. Где бы мы ни находились, от чистого сердца мы хотим помочь нашим врачам и медсестрам и передать им предметы первой необходимости. Нам всем необходимо проявить любовь к ближним, гражданскую ответственность и веру в добро. Где бы мы ни находились, мы кыргызстанцы. Вместе мы сила», - сказали известные кыргызстанцы.

Источник: vesti.kg