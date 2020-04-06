Передаётся ли коронавирус через грудное молоко? - Минздрав

Возраст инфицированных коронавирусом за последнее время несколько изменился, сообщает Минздрав КР.

По данным ведомства, если раньше наибольшую опасность он представлял для людей старше 65 лет, то сейчас свежая статистика гласит, что могут заразиться абсолютно все, включая детей. Более того, в группе риска младенцы, у которых еще не развит свой и уже не работает материнский иммунитет.

На сегодняшний день нет доказательств того, что вирус передается через грудное молоко. Поэтому кормящая женщина не должна прерывать грудное вскармливание, не забывая соблюдать меры предосторожности:

- носить маску, когда кормит и находится рядом с ребенком;

- тщательно мыть руки с мылом до и после контакта с малышом;

- постоянно дезинфицировать загрязненные поверхности.

Источник: Кабар