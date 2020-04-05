В Кыргызстане зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает Минздрав КР.
4 апреля 2020 года в Ноокатской территориальной больнице Ошской области наступила биологическая смерть больного с подтверждённым диагнозом COVID-19 в возрасте 80 лет.
Пациент являлся прибывшим из-за границы и находился на стационарной обсервации с последующим лечением по клиническим показаниям. С момента поступления больной был консультирован ведущими специалистами республики, а также проводилось соответствующее лечение.
Однако, у него произошло резкое ухудшение состояние с признаками острого инфаркта миокарда на ЭКГ. Несмотря на проводимую интенсивную терапию больной скончался.
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