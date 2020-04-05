Русский театр начинает онлайн-показы

Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня вы можете увидеть саундраму “Демон”
“Дорогие зрители, если вы устали от фильмов, сериалов и особенно новостей, предлагаем вам на этих выходных для разнообразия побаловать себя высоким искусством и посетить наш театр виртуально, на сайте rusteatr.kg.
4 и 5 апреля представляем вашему вниманию спектакль, ставший визитной карточкой Кыргызстана на самых престижных международных фестивалях. Даже в этом году именно он будет представлять нашу страну на Международном фестивале стран СНГ и Балтии “Встречи в России” в виртуальном формате.
Итак, 4 и 5 апреля на сайте театра смотрим саундраму ДЕМОН. Совместный проект ГНРТД им. Ч.Айтматова, Международной конфедерации театральных союзов и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Автор Михаил Лермонтов, режиссёр Владимир Панков, на сцене артисты семи Бишкекских театров”,- говорится в сообщении администрация ГНРТД им. Ч.Айтматова.
Информацию о следующих показах можно уточнить на медиа-ресурсах театра.
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