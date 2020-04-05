В Ошской области милиционера с женой разместили на обсервацию с подозрением на коронавирус

Об этом сегодня, 5 апреля, на брифинге сообщил комендант Ошской области Малик Нурдинов.

Жители области адресовали коменданту вопрос. Они спрашивали, насколько правдивы слухи о том, что три милиционера изолированы, так как ранее посещали ажы той (встреча, организуемая паломником после приезда из умры или хаджа. - Прим. Kaktus.media).

По словам Нурдинова, это недостоверная информация. На сегодняшний день около 50-60 сотрудников милиции и военнослужащих размещены на трехдневный карантин. Они с первых же дней охраняли обсервацию, куда размещали прибывших из умры. По алгоритму, прежде чем вернуться к своим семьям и обычной службе, они должны пройти проверку.

"Но жена одного из сотрудников милиции Ноокатского района, действительно, посещала ажы той. С подозрением на заражение этого милиционера с супругой разместили на обсервацию", - сообщил комендант Оша.

Напомним, в Кыргызстане за сутки выявлено 3 случая заражения коронавирусом. Итого по стране на 5 апреля зарегистрировано 147 случаев. Из 147 заразившихся - 9 медиков. Всего выздоровели восемь пациентов, один умер.

Источник - Kaktus.media