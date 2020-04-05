У четырех кыргызстанских дальнобойщиков выявили COVID-19 в Казахстане

Всех водителей грузовых машин при пересечении границы помещают на однодневный карантин
Только за одни сутки коронавирус выявили у 10 дальнобойщиков, из них 4 – граждане Кыргызстана, 6 – Казахстана, передает корреспондент Vesti.kg.
«Они направлялись транзитом как в другие города Казахстана, так и за границу», - прокомментировал по телефону пресс-секретарь акима Жамбылской области Канат Кулшиманов.
С 22 марта всех, кто пересекает границу Казахстана, помещают на однодневный карантин и тестируют на коронавирус. Кыргызстанцы 64, 44, 36 и 27 лет, как и все водители, прошли лабораторные исследования и теперь помещены в инфекционный стационар.
Всего за сутки в Жамбылской области выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Три из них фактически на границе с КР – в Кордайском районе.
Еще четыре заболевших – пассажиры авиарейса Дели — Жамбыл. Накануне он приземлился в аэропорту Тараза. На борту самолета было 106 человек, 15 из которых кыргызстанцы. Прямо с трапа лайнера граждан КР на специальном автотранспорте увезли на родину.
На данный момент в Казахстане 551 заболевший. Вчера в Акмолинской области COVID-19 диагностировали у уже скончавшегося 73-летнего старца. Итого уже пять летальных случаев от коронавируса. При этом растет число выздоровевших, сейчас их 36.
Айнур Коскина
Источник - VESTI.KG
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