Режим ЧП. В Кыргызстане за сутки комендантский час нарушили 99 человек – МВД

На 5 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов

На 5 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 07.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 99 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

• в городе Бишкек- 84,

• г.Ош – 11,

• Сузакскому району - 2,

• Кара Сууйском районе – 2,

• В г.Джалал-Абад и в Ноокатском районе не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 1866 нарушителей. МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

МВД напоминает, что лица, допустившие нарушения режима чрезвычайного положения будут нести ответственность согласно законодательству RH.

Согласно статьи 28 Закона КР «О чрезвычайном положении» Лица, допустившие нарушение порядка, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона КР (Во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

Источник: Кабар