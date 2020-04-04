Новый глава Минздрава рассказал, почему медики заразились коронавирусом

«К сожалению, это неизбежно, потому что медики находятся в постоянном контакте с инфицированными»

Новый министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, почему медработники заразились коронавирусом. Интервью разместила на своей странице советник министра Елена Баялинова.

- Наши граждане беспокоятся, что Минздраву сейчас не до плановых больных и все силы сегодня направлены только на борьбу с коронавирусом.

- В противодействии COVID-19 в данное время у нас задействованы инфекционные больницы и отделения, а также загородные учреждения здравоохранения. И нет оснований для беспокойства и никаких препятствий для оказания медицинской помощи другим больным. Все больницы республики работают в штатном режиме, и в случае необходимости больных по-прежнему доставляют туда на автомобилях скорой медицинской помощи, которая также работает в штатном режиме. Инфекционных больных с температурой обслуживают специальная машина и бригада.

- Что делать больным, которые пользуются лекарствами, ввозимыми из других стран, и сегодня они не могут их приобрести?

- С таким вопросом ко мне уже обратились некоторые граждане, и мы будем решать этот вопрос централизованно для того, чтобы не оставлять людей без лечения, особенно это касается детей из группы риска.

- Наши граждане переживают за здоровье инфицированных работников здравоохранения, как известно, на 4 апреля их девять человек. Что бы вы хотели сказать своим коллегам в этот час?

- Здоровье медицинских работников – одна из самых наших главных задач. Есть случаи заражения работников инфекционных отделений, которые обслуживают больных. По всей видимости, были нарушены правила использования средств индивидуальной защиты и меры предосторожности при их использовании, надевании и особенно при снятии. К слову сказать, именно этих работников, стоящих на первом рубеже, мы старались обеспечить всем необходимым. Среди них есть санитарки, раздатчицы еды и прачки. В настоящее время они чувствуют себя хорошо, без каких-либо проявлений клинических симптомов и находятся под нашим бдительным медицинским наблюдением.

Мы продолжаем работу по обучению и инструктажу медицинских работников, разговариваем с ними. Но, к сожалению, не можем избежать риска заражения, и это неизбежно, потому что медики находятся в постоянном контакте с инфицированными. Я поручил Кыргызскому государственному медицинскому институту подготовки и повышения квалификации подготовить и расписать правила биобезопасности и биозащиты.

В случае подтверждения коронавируса у медицинского работника мы его госпитализируем, а если проявляется клиника, отправляем в боксированное отделение инфекционной больницы, а также изолируем в обсерватории всех находившихся с ним в контакте, где в течение 14 дней сначала наблюдаем, а потом при двукратном отрицательном анализе выписываем домой и потом еще 14 дней наблюдаем в ГСВ по месту жительства.

Хочу попросить коллег быть внимательными и терпеливыми, работать только в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все прописанные правила.

Хочу также обратиться к гражданам, которые прилетели из других стран в феврале-марте: пожалуйста, оставайтесь дома на самоизоляции и при малейших клинических признаках заболевания немедленно обращайтесь к участковому врачу или врачу ГСВ или в случае ухудшения состояния вызывайте скорую помощь. Берегите свое здоровье и здоровье своих родных, близких и соседей.

- Как глава ведомства можете ли вы сделать собственный прогноз по COVID-19 в Кыргызстане?

- Мы не должны паниковать, но в то же время всегда должны рассчитывать на худшую позицию. Мы не можем знать, что случится в ближайшее время, поскольку коронавирус и связанную с ним ситуацию еще продолжают изучать и исследовать. В одном доме, к примеру, в Сузакском, Кара-Суйском, Ноокатском районах, мы имеем по четыре-пять семей, где есть 20-30 детей, наш фокус внимания сейчас на них, и пока еще очень рано делать какой-либо прогноз, потому что мы пока еще не прошли инкубационный период от последнего случая регистрации.

Тем не менее мы подготовили все нужные расчеты на сегодня, на месяц и на три месяца вперед: по медикаментам, врачам, средствам, койкам, больницам, пациентам и контактным и в рамках решения республиканского штаба передали их в правительство, где есть также программы других министерств и ведомств.

- Какие будете использовать методы управления в работе с подчиненными и медицинскими коллегами: наказание, поощрение, поддержку?

- Люди работают днем и ночью уже больше двух месяцев, некоторые из них, как солдаты, находятся на казарменном положении. Для них самое главное сейчас – это поддержка и мотивация. Наши специалисты и врачи на местах относятся к ситуации беспрекословно и с пониманием. Более того, часто проявляют много добрых инициатив, осознавая, что коронавирус во всем мире - это наша общая беда. Как люди, дававшие клятву Гиппократа, мы должны работать из последних сил и средств.

Наши пострадавшие медработники жертвовали своим здоровьем, они, как раненные в боевых действиях, поэтому мы должны отнестись к ним с пониманием и поддержать морально и материально. В настоящее время мы делаем финансовые расчеты, как им помочь.

Ту зарплату, которую мы на сегодня имеем, — это просто смех и грех, она не повышалась с 2011 года! По тарифной сетке зарплата врача составляет сегодня 5 тысяч сомов, зарплата медсестры – 4,5 тысячи. Со всеми добавками врачи с 40-летним стажем получают у нас 9-12 тысяч сомов. И даже если мы удвоим эту сумму, она все равно будет ничтожно малой. Мы обязательно должны подумать о повышении заработной платы медицинским работникам и о других формах их мотивации и поддержки. Прежде всего об этом не должны забывать люди, принимающие политические решения.

В настоящее время задержки выплаты зарплаты медицинским работникам нет, и мы планируем поддерживать их разовыми выплатами за счет фонда. Правительство дало нам добро, думаем сейчас о дифференцированном повышении зарплаты людям, работающим в очаге: эпидемиологам, инфекционистам, лаборантам и др.

Мы также стараемся поддерживать работников здравоохранения продуктами питания, организовали их транспортное перемещение, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты и т. п. Огромная благодарность нашим предпринимателям, которые помогают нам в этом.

- Стали поступать тревожные сигналы о суицидах, в частности, среди детей и подростков. Со своей стороны Минздрав будет принимать какие-то меры?

- Мы обсуждаем все эти вопросы на заседаниях республиканского штаба и просим наших граждан и родителей ограничить или даже исключить из просмотра фильмы жестокой направленности, родителям больше времени проводить с детьми и разговаривать с ними. Готовим к распространению и трансляции имеющиеся у нас в наличии информационно-образовательные материалы. В этом направлении, как и во многих других, надо усилить наше взаимодействие со СМИ.

Источник: vesti.kg