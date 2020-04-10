Главное на сегодня: Каждый седьмой заболевший коронавирусом в Кыргызстане медработники. Число подтвержденных случаев смерти от covid-19 в мире приближается к 100 тыс.! LIVE!

Бишкек, “Саясат.kg”. Сводка по COVID-19 в онлайн-режиме

Главное на утро, 10 апреля:

1 606 945 (+81 516) заражены в мире

95 732 (+7 231) умерли

358 025 (+28 383) вылечившихся

Зараженных в России 10 131. 76 человек умерли, 698 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 802. Умерли – 9.

Топ-10 стран:

1. США - 465 329 случаев, 16 684 смерти (из них только в Нью-Йорке более 5,1 тысячи);

2. Испания – 153 222 / 15 447

3. Италия – 143 626 / 18 279

4. Франция – 118 783 / 12 228

5. Германия – 118 235 / 2607

6. Китай – 82 885 / 3339

7. Иран – 66 220 / 4410

8. Великобритания – 65 872 / 7993

9. Турция – 42 282 / 908

10. Бельгия – 24 983 / 2523

В Кыргызстане - заражены 298. Умерли – 5. Вылечились – 39.

На 10 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 18 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г. Бишкек - 6;

Чуйская область (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8;

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3;

Иссык-Кульская область (Аксуйский район) – 1.

Всего на сегодня по республике 298 случаев (154 женщины, 144 мужчины):

- Ошская область — 98;

- Джалал-Абадская — 89;

- Ош - 36;

- Бишкек - 42;

- Нарынская область - 10;

- Чуйская - 15;

- Баткенская - 4;

- Иссык-Кульская — 4.

Возраст инфицированных:

- до 19 лет - 45 человек (двое из них до года);

- от 20 до 35 лет - 75;

- от 35 до 55 лет — 106;

- старше 56 лет — 72.

В больницах находятся 254 пациента. Восемь человек в тяжелом состоянии.

За сутки зарегистрирована 1 смерть пациента с COVID-19 в Ноокатской больнице, ему было 87 лет. Всего в Кыргызстане от болезни скончались 5 человек.

Медицинские работники всего: 39, новых - 5 случаев (Чуй - 1, Бишкек - 4). Это каждый седьмой больной.

• Бишкек – 8

• Чуйская область - 1

• Ошская область – 21

• Джалал-Абадская область – 8

• Баткенская область – 1

ФАКТ: У всех прилетевших из Екатеринбурга кыргызстанцев - 17 результаты ПЦР на COVID-19 отрицательные.

ЦИФРА: Минздрав распределило гуманитарную помощь, поступившую по линии Китайской Народной Республики. Так, комплекты состоящие из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, одноразовых стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил переданы по 200 комплектов медработникам г.Ош, г.Джалал-Абад, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов. Также, 300 штук инфракрасных термометров переданы в г.Ош и Ошскую область, в Джалал-Абадскую область – 200 и в Баткенскую область – 100.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 6268.

- 23 кыргызстанца, находящиеся за рубежом, инфицированы COVID-19. В Пакистане один из зараженных дааватчи из КР скончался от коронавируса.

- Минздрав начал осуществлять компенсационные выплаты за март месяц медработникам, работающих в зонах риска заражения COVID-19.

- В Баткенской области 609 человек выписаны из обсервации на домашний карантин.

- За последний период в Кыргызстан были доставлены 2719 наших граждан из России, Болгарии, Вьетнама, Египта, ОАЭ, Индии, Малайзии, Таиланда, Шри-Ланки, Южной Кореи и других стран.

- В настоящее время в городе Джалал-Абад оказывается адресная гуманитарная помощь 662 гражданам, которые входят в список отделов по оказанию соцзащиты.

Главное на утро, 8 апреля:

1 433 064 (+ 85 167 за сутки) заражены в мире

82 089 (+ 7 383) умерли

302 150 (+ 23 455) вылечившихся

Зараженных в России 7 497. 58 человек умерли, 494 выздоровели

В Казахстане – зараженных 685 (+15). Умерли – 7. Выздоревели – 50.

Топ-10 стран:

1. США: заболели - 368 449 / умерли - 10 993 / выздоровели - 19 919

2. Испания: заболели - 140 510 / умерли - 13 798 / выздоровели - 43 208

3. Италия: заболели - 132 547 / умерли - 16 523 / выздоровели - 22 837

4. Германия: заболели - 103 375 / умерли - 1 810 / выздоровели - 36 081

5. Франция: заболели - 98 984 / умерли - 8 926 / выздоровели - 17 429

6. Китай: заболели - 82 718 / умерли - 3 335 / выздоровели - 77 410

7. Иран: заболели - 62 589 / умерли - 3 872 / выздоровели - 27 039

8. Великобритания: заболели - 52 301 / умерли - 5 385 / выздоровели - 305

9. Турция: заболели - 30 217 / умерли - 649 / выздоровели - 1 326

10. Швейцария: заболели - 22 242 / умерли - 787 / выздоровели - 8 056

В Кыргызстане - заражены 270. Умерли – 4. Вылечились – 35. В обсервации - 1097

На 8 апреля выявлено 42 новых случая заражения COVID-19. Из них 16 мужчин и 26 женщин. Из новых случаев:

Бишкек – 10

Чуйская область – 2

Ошская область – 24

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 5

Из новых 42 случаев заражения, 13 обнаружено у медработников.

В Кыргызстане всего зарегистрировано 270 случаев инфицирования COVID-19. Из них:

Ошская область – 97

г. Ош – 33

Джалал-Абадская область – 81

Баткенская область – 4

Нарынская область – 10

Чуйская область – 7

г. Бишкек – 35

Иссык-Кульская область – 3

ФАКТ: “Всего из стационаров по стране выписаны 25 пациентов, которые излечились от коронавирусной инфекции. Сегодня планируется выписать еще 10 пациентов из Джалал-Абадской областной больницы”, - министр здравоохранения С.Абдикаримов.

ЦИФРА: В обсервации сегодня находится 1097 человек, на домашнем карантине 439. Их списки переданы правоохранительным органам и семейным врачам для ежедневного контроля.

Главное на утро, 7 апреля:

1 348 322 (+ 73 215 за сутки) заражены в мире

74 711 (+ 5 241) умерли

278 714 (+13 953) вылечившихся

Зараженных в России 6 343. 47 человек умерли, 406 выздоровели

В Казахстане – зараженных 670 (+86). Умерли – 7. Выздоревели – 46.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии в связи с осложнением на фоне коронавирусной инфекции. Обязанности главы кабинета министров временно возложены на министра иностранных дел Доминика Рааба, который является вторым по старшинству министром британского правительства.

Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Китае случаев заражения 83 071. Погибших: 3 340. Выздоровевших: 77 450

В Кыргызстане - заражены 228. Умерли – 4. Вылечились – 23.

По словам министра здравоохранения С.Абдикаримова, за прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек. Из них, 3 мужчин и 9 женщин.

“Все они из Ошской области и находились в обсервации”, - сказал он. Также, стало известно, что 7 из 12и новых случаев приходится на медицинских работников. Ранее сообщалось о 9 случаев заражения COVID-19 среди медработников.

Всего 228 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 106

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

ФАКТ: “Всемирный банк выделит 12,15 млн долларов США на реализацию Проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызской Республике. Кроме того, 9 млн долларов США из текущего проекта будут перераспределены для поддержки усилий страны по подготовке и эффективному реагированию на риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19.

Кроме того, 9 млн долларов США будут перераспределены из текущего проекта “Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане”. В рамках данного проекта, финансируемого Всемирным банком, имеется механизм, позволяющий правительству в экстренных случаях быстро получить доступ к неизрасходованным средствам.

ЦИТАТА: “На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся COVID-19. Сумму компенсации определит комиссия – это разовая компенсация, а в случае смерти будет другая”,- министр здравоохранения С.Абдикаримов.

По его словам, на днях будет внесено на рассмотрение Жогорку Кенеша КР закон о статусе врачей во время ЧП и они готовы внести поправки в ускоренном времени.

БИЗНЕС: “Прорабатывается вопрос оказания помощи бизнесу. Сейчас это два источника – РКФР и наши международные доноры. Провели переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении финансов до $150 млн, из них до 50% будут на грантовой основе. Также идут переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития», - вице-премьер-министр КР Э.Асрандиев.

Главное на утро, 6 апреля:

1 275 107 (+ 71 413 за сутки) заражены в мире

69 470 (+ 4 732) умерли

264 761 (+18 123) вылечившихся

Зараженных в России 5 389. 45 человек умерли, 355 выздоровели

В Казахстане – зараженных 584. Умерли – 7. Выздоревели – 42.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу. Симптомы коронавируса у Джонсона не проходили 10 дней, и врачи приняли решение о госпитализации. Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Кыргызстане - заражены 216. Умерли – 4. Вылечились – 23.

Всего 216 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 94

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 69 человек, заражённых COVID-19. Из них:

Ошская область – 47

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Баткенская область – 1

Джалал-Абадская область – 13

Все они находились в обсервации и являются контактными.

ФАКТ: “В стационарах находятся 202 человека. Из них, 5 в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии, 2 из 5 подключены к ИВЛ”,- МЗ КР.

ЦИТАТА: “Я бы хотел обратиться к представителям СМИ, освещать только подтвержденные и достоверные факты. Например, вчера было обращение жителя Нарына, что его не лечат и не наблюдают, при этом смысл нам его держать в обсервации, если у него не было бы показаний? Его члены семьи тоже являются контактными. Таким образом он распространяет ложную информацию. Второе, муссируется информация о том, что проведены тесты для сотрудников аппаратов президента, правительства, мэрии. Так вот, в настоящее время работает всего 20-30% сотрудников, остальные удаленно. Экспресс-тесты должны проводиться всем, кто вернулся из зоны риска, командировки, которые пересекают границы. Если результаты экспресс-теста подтверждаются, тогда уже проводится ПЦР диагностика”, - министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: В Кыргызстане было всего 76 000 экспресс-тестов, из них использованы 30 тысяч.

Комендантский час: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 66 человек - 6 женщин и 60 мужчин. Среди них 1 подросток и 1 иностранец”,- комендант Бишкека А.Орозалиев.

Главное на утро, 5 апреля:

1 203 694 (+ 99 899 за сутки) заражены в мире;

64 738 (+ 5 574) умерли;

246 638 (+25 289) вылечившихся;

Зараженных в России 4 731. 43 человека умерли, 333 выздоровели

В Казахстане – зараженных 551. Умерли – 6. Выздоревели – 29.

За сутки в Китае подтверждены 30 новых случаев заражения и 3 смерти. Всего в Китае погибли 3329 человек.

В Кыргызстане - заражены 147. Умерли – 1. Вылечились – 9.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 18

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 147

ЦИТАТА: “В настоящее время 5 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Из них 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 3 на кислородном дыхании, - министр здравоохранения КР Т.Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: “Число лиц, контактировавших с коронавирусной инфекцией, - 5048. Из них, близких и связанных с семьей - 548. Число контактирующих с категориями 2 (другими) -1454”. - Министерство здравоохранения КР.

ФАКТ: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 83 человек. Из них, 75 мужчин, 8 женщин. При этом отмечается тенденция снижения количества нарушителей комендантского часа”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Названа страна, где лучше всего сдерживают распространение коронавируса

Названа территория, где лучше всего удается сдерживать распространение коронавируса. Оказалось, наиболее эффективно защищают людей на Тайване.

Об этом со ссылкой на ученых сообщает СNN. Лидера из списка стран, где ситуация достаточно благополучная, выбирали по нескольким пунктам: как давно завезли вирус, какова численность населения и соотношение этих данных к числу заболевших, а также, какие меры приняты и как помогают.

На острове, который контролируется частично признанной Китайской республикой, жителей столько же почти, как в Австралии. Но справляется Тайвань с коронавирусом лучше, несмотря на то, что в начале эпидемии эксперты, в том числе ученые из американского университета Хопкинса, прогнозировали здесь одну из самых неблагоприятных ситуаций из-за близости к эпицентру вспышки, материковому Китаю.

- Однако через десять недель после начала эпидемии, в Австралии зарегистрировано почти 5000 подтвержденных случаев, а на Тайване - менее 400,- сообщают в издании.

Это результат жестких карантинных мер, в списке 124 пункта: запрет поездок из Китая, прекращении стыковки круизных лайнеров в портах острова и введении строгих наказаний для нарушителей карантина.

В Тайване начали сами обеспечивать себя масками, повторно тестировать людей на коронавирус.

Главное на утро, 4 апреля

1 103 795 (+ 82 606 за сутки) заражены в мире;

59 164 (+ 5 902) умерли;

221 349 (+12 145) вылечившихся;

Зараженных в России 4 149; из них в Москве - 2923. Умерли 34 человека;

В Казахстане – зараженных 5 000. Умерли – 34. Выздоревели – 29.

Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки.

В Кыргызстане - заражены 144. Умерли – 1. Вылечились – 9. Находятся в обсервации – 1 666 пациентов.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 15

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 144

“К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса”, - сообщил сегодня замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.

Из 9 случаев заражения COVID-19 медработниками, 7 в Джалал-Абадской области, 1 в Бишкеке, 1 в Оше.

В настоящее время 6 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации:

1. Мужчина 59 лет в Ноокате – в тяжелом состоянии;

2. Мужчина 45 лет в Оше – крайне тяжелое состояние, на ИВЛ;

3. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

4. Женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

5. Мужчина 33 лет в Джалал-Абад – вышел из тяжелого состояния;

6. Женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии.

ЦИФРА ДНЯ: “За прошедшие сутки комендантский час в столице нарушили 99 человек. Из них, 85 мужчин, 14 женщин. При этом отмечается снижение количества преступлений”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

НОВОСТЬ ДНЯ: Сегодня, 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке и Аксыйской териториальной больницы выписаны 3 пациента, излечившихся от коронавируса. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет. Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат.

Всего на сегодняшний день из стационаров выписаны 9 больных, с диагнозом коронавирус.