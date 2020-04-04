LIVE: COVID-19. Главное на сегодня: 9 медработников в Кыргызстане заражены коронавирусной инфекцией, в мире число умерших достигло 60 тысяч!

Бишкек, “Саясат.kg”. Сводка по COVID-19 в онлайн-режиме

Главное на утро, 4 апреля

1 103 795 (+ 82 606 за сутки) заражены в мире;

59 164 (+ 5 902) умерли;

221 349 (+12 145) вылечившихся;

Зараженных в России 4 149; из них в Москве - 2923. Умерли 34 человека;

В Казахстане – зараженных 5 000. Умерли – 34. Выздоревели – 29.

Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки.

В Кыргызстане - заражены 144. Умерли – 1. Вылечились – 9. Находятся в обсервации – 1 666 пациентов.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 15

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 144

“К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса”, - сообщил сегодня замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.

Из 9 случаев заражения COVID-19 медработниками, 7 в Джалал-Абадской области, 1 в Бишкеке, 1 в Оше.

В настоящее время 6 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации:

1. Мужчина 59 лет в Ноокате – в тяжелом состоянии;

2. Мужчина 45 лет в Оше – крайне тяжелое состояние, на ИВЛ;

3. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

4. Женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

5. Мужчина 33 лет в Джалал-Абад – вышел из тяжелого состояния;

6. Женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии.

ЦИФРА ДНЯ: “За прошедшие сутки комендантский час в столице нарушили 99 человек. Из них, 85 мужчин, 14 женщин. При этом отмечается снижение количества преступлений”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

НОВОСТЬ ДНЯ: Сегодня, 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке и Аксыйской териториальной больницы выписаны 3 пациента, излечившихся от коронавируса. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет. Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат.

Всего на сегодняшний день из стационаров выписаны 9 больных, с диагнозом коронавирус.