LIVE: COVID-19. Главное на сегодня: 9 медработников в Кыргызстане заражены коронавирусной инфекцией, в мире число умерших достигло 60 тысяч!

Бишкек, “Саясат.kg”. Сводка по COVID-19 в онлайн-режиме
Главное на утро, 4 апреля
1 103 795 (+ 82 606 за сутки) заражены в мире;
59 164 (+ 5 902) умерли;
221 349 (+12 145) вылечившихся;
Зараженных в России 4 149; из них в Москве - 2923. Умерли 34 человека;
В Казахстане – зараженных 5 000. Умерли – 34. Выздоревели – 29.
Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки.
В Кыргызстане - заражены 144. Умерли – 1. Вылечились – 9. Находятся в обсервации – 1 666 пациентов.
Зараженные по регионам:
Бишкек – 15
Ош – 12
Ошская область – 35
Баткенская область – 3
Джалал-Абадская область – 67
Чуйская область – 6
Иссык-Кульская область – 2
Нарынская область – 4
Всего – 144
“К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса”, - сообщил сегодня замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.
Из 9 случаев заражения COVID-19 медработниками, 7 в Джалал-Абадской области, 1 в Бишкеке, 1 в Оше.
В настоящее время 6 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации:
1. Мужчина 59 лет в Ноокате – в тяжелом состоянии;
2. Мужчина 45 лет в Оше – крайне тяжелое состояние, на ИВЛ;
3. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии;
4. Женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии;
5. Мужчина 33 лет в Джалал-Абад – вышел из тяжелого состояния;
6. Женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии.
ЦИФРА ДНЯ: “За прошедшие сутки комендантский час в столице нарушили 99 человек. Из них, 85 мужчин, 14 женщин. При этом отмечается снижение количества преступлений”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.
НОВОСТЬ ДНЯ: Сегодня, 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке и Аксыйской териториальной больницы выписаны 3 пациента, излечившихся от коронавируса. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет. Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат.
Всего на сегодняшний день из стационаров выписаны 9 больных, с диагнозом коронавирус.
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