Ильзат Ахметов оказал помощь врачам Кыргызстана

Футболист кыргызстанского происхождение Ильзат Ахметов, выступающий за московский ЦСКА и сборную России оказал помощь врачам Кыргызстана.
Об этом сообщает Инстаграм-аккаунт Kyrgyzfootball.
Футболист оказал помощь совместо с капитаном команды КВН “Азия Микс” Эльдияром Кененсаровым. Министерству здравоохранения республики на сумму 1 миллион сомов было передано:
• Медицинские маски – 9 тыс. шт.;
• Очки – 229 шт.;
• Медицинские костюмы – 700 шт.;
• Респираторы – 25 шт.;
• Защитные экраны – 63 шт.
Ильзат Ахметов является уроженцем Кыргызстана. В детстве выступал за столичную “Алгу”. Затем, ещё в школьном возрасте, переехал в РФ. Футбольный союз КР предпринимал попытки пригласить игрока выступать за национальную сборную страны, но на тот момент Ахметов был уже заиграл за юношеские сборные команды России.
Источник: reporter.kg
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