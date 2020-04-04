Ильзат Ахметов оказал помощь врачам Кыргызстана

Футболист кыргызстанского происхождение Ильзат Ахметов, выступающий за московский ЦСКА и сборную России оказал помощь врачам Кыргызстана.

Об этом сообщает Инстаграм-аккаунт Kyrgyzfootball.

Футболист оказал помощь совместо с капитаном команды КВН “Азия Микс” Эльдияром Кененсаровым. Министерству здравоохранения республики на сумму 1 миллион сомов было передано:

• Медицинские маски – 9 тыс. шт.;

• Очки – 229 шт.;

• Медицинские костюмы – 700 шт.;

• Респираторы – 25 шт.;

• Защитные экраны – 63 шт.

Ильзат Ахметов является уроженцем Кыргызстана. В детстве выступал за столичную “Алгу”. Затем, ещё в школьном возрасте, переехал в РФ. Футбольный союз КР предпринимал попытки пригласить игрока выступать за национальную сборную страны, но на тот момент Ахметов был уже заиграл за юношеские сборные команды России.

Источник: reporter.kg