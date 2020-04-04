(Видео) Минздрав о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. Брифинг 4 апреля

Бишкек, “Саясат.kg”. Төбө чачты тик тургузган, тирукмуш баянга назар салыңыз..
Демократиялык сабактар
Бишкек, “Саясат.kg”. Бүгүнкү күнгө карата көрүлүп жаткан иш-чаралар, ооруга чалдыккандар тууралуу маалымат
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