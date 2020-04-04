Как коронавирус меняет судьбы людей - история кыргызстанцев

Коронавирус и связанные с ним жесткие карантинные меры заставили экономику многих стран войти в рецессию.

Кыргызстан не стал исключением. Правительство уже объявило о том, что бюджет может потерять более 28 миллиардов сомов, но до сих пор не обозначило открыто антикризисный план мер и действий для минимизации последствий кризиса.

«Наш ресторан скорее всего обанкротится, и от государства помощи никакой»

Карина – хозяйка элитного ресторана в центре Бишкека. Вместе со своим партнером они старались держаться до последнего.

— У нас работает, вернее работало, более 60 человек. Когда объявили режим чрезвычайной ситуации, то мы, предполагая, что рано или поздно это будет и в Бишкеке, хотели максимально уйти в доставку, чтобы хоть как-то сохранить людям зарплату. Но это быстро стало невозможным по нескольким причинам, – рассказывает Карина. — Сначала Казахстан закрыл границу, а мы многое закупали в Казахстане. Найти аналоги у нас невозможно. Поэтому пришлось очень резко упростить меню. Потом мы стали опасаться, что наши сотрудники при доставке будут контактировать с разными людьми и неизвестно, может, среди них есть и инфицированные. В общем, пришлось выбирать – или здоровье людей, или их доходы. Мы подумали, все просчитали, просто поделили деньги между всеми и закрылись. Все-таки здоровье людей дороже. А потом ввели ЧП, и стало понятно, что нам и так пришлось бы закрыться. Я не уверена, что мы сможем достигнуть такого же уровня, который у нас был до коронавируса. Если вообще не обанкротимся и не придется начинать все с нуля.

На поддержку государства Карина и ее бизнес-партнеры не рассчитывают.

— Ну чем они [государство] могут нам помочь? Заплатят за нас аренду? Дадут какую-то беспроцентную ссуду? — Карина разводит руками. — Мы же понимаем, где мы живем. Но то, что у правительства до сих пор нет четкого плана антикризисных мер, конечно, напрягает. Думаю, всем будет тяжело. Чем дольше будет длится ЧП, тем меньше шансов у бизнеса вернуться к прежним показателям. С другой стороны, наше население без драконовских мер по домам не загонишь.

Карина честно признает, что не уверена, что ее ресторан когда-нибудь откроется снова.

— Я не знаю, что будет дальше и как мы будем работать. У нас ведь не только это объект. Мы еще строимся и планировали работать на Иссык-Куле тоже летом. Сейчас понятно, что в этом году это не получится. Может быть, нам вообще придется поменять нашу бизнес-стратегию на выходе из кризиса. Я сижу на форумах для рестораторов Казахстана и России. Каждый день кто-то банкротится.

А вообще какое-то странное чувство, как будто мир остановился.

У Карины, к счастью, нет больших кредитов. Тяжелее тем, у кого есть кредитные обязательства.

«Фитнес-центр закрыт, но банк продолжает требовать проценты за кредит»

Сейтек взял кредит под залог дома и открыл фитнес-центр. Он сейчас вынужденно не работает и вряд ли в ближайшее время откроется опять.

— Я в растерянности. Банк требует выплат, как обычно, и грозит санкциями за задержку. У меня есть, конечно, какой-то запас, но его надолго не хватит. И какой выход? Продавать дом и остаться на улице всей семьей с маленькими детьми? – Сейтек расстроенно разводит руками. — Все планы побоку. Я даже не представляю, как сейчас выживают мои сотрудники, которых я вынужден был уволить.

«Хостел в Москве закрылся, пришлось вернутся в Кыргызстан»

Нурбек Ибраимов вернулся из Москвы, где прожил два года. В последнее время он работал в хостеле и зарабатывал около 60- 70 тысяч рублей в месяц, это около $1 тысячи. И это без премиальных, вместе с которыми доходило и до $2тысяч. Но уже с начала марта в хостеле начались сокращения и в конце концов хозяин закрыл его пока на два месяца.

— Сейчас буду помогать строить дом отцу в селе. Но совсем оставаться на родине пока не планирую, – делится Нурбек. — Надеюсь, что к лету все закончится, и я смогу вернуться в Москву. Потому что в Кыргызстане я даже не представляю, где искать работу. Пару месяцев я и моя семья выдержим. Какие-то деньги на черный день отложены. А вот дальше не знаю. Но надеюсь, что смогу уехать в Москву и буду искать работу там, даже если наш хостел больше не будет работать.

Сегодня экономика России уже переживает не лучшие времена. Для трудовых мигрантов из Кыргызстана эта ситуация может стать катастрофой. Потому что уже понятно, что после пандемии спрос на иностранные рабочие руки в России резко снизится. И зарплаты вряд ли вернутся на докризисный уровень.

«После пандемии, в России могут не понадобится иностранные рабочие руки»

Роза Алимова тоже была вынуждена вернуться домой. В России она работала няней и домработницей по совместительству. Но с марта супруга ее работодателя начала работать дома и в услугах Розы семья перестала нуждаться. Найти новую работу за такой короткий период ей не удалось, да и родители настаивали, чтобы она вернулась на родину, опасаясь, что закроют границы. Их опасения оказались не напрасны. Роза вернулась домой, но совсем не представляет, что будет делать и чем заниматься после кризиса.

— Я, конечно, хочу вернуться обратно. Мы договорились с хозяйкой, что будем на связи и она мне сразу даст знать, если мои услуги ей опять понадобятся. Но, честно говоря, я особо не надеюсь. Может быть пойду работать официанткой или выучусь на повара. Сейчас я могу сравнить. Кыргызстан — это, конечно, родина. Здесь все свое, родное. Родители, родственники. Но в России наши соотечественники, кто получил российское гражданство, чувствуют себя увереннее. Они верят, что государство их не бросит в трудный момент. Здесь такого нет. Все, с кем я разговариваю, очень переживают за завтрашний день.

Источник: Элгезит