В Кыргызстане 9 медработников заразились коронавирусом



В Кыргызстане 9 медработников заразились коронавирусом.

Об этом на брифинге 4 апреля сообщил представитель Минздрава Касымбек Мамбетов.

Он рассказал, что из новых 14 подтвержденных к 4 апреля случаев заражения, из них 5 завозных, 9 случаев среди контактных лиц.



«К сожалению, среди медработников есть положительные результаты анализов. Вчера было 8 человек, сегодня стало 9. Всего 9 медработников на сегодня носителя вируса», — рассказал Мамбетов.

Новые случаи были выявлены в следующих населенных пунктах:

— Сузакский район – 6;

— Кара-Суйский район – 4;

— город Ош – 2;

— город Бишкек – 1;

— Ноокатский район – 1.

Источник: Элгезит