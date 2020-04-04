В Кыргызстане 9 медработников заразились коронавирусом.
Об этом на брифинге 4 апреля сообщил представитель Минздрава Касымбек Мамбетов.
Он рассказал, что из новых 14 подтвержденных к 4 апреля случаев заражения, из них 5 завозных, 9 случаев среди контактных лиц.
«К сожалению, среди медработников есть положительные результаты анализов. Вчера было 8 человек, сегодня стало 9. Всего 9 медработников на сегодня носителя вируса», — рассказал Мамбетов.
Новые случаи были выявлены в следующих населенных пунктах:
— Сузакский район – 6;
— Кара-Суйский район – 4;
— город Ош – 2;
— город Бишкек – 1;
— Ноокатский район – 1.
Источник: Элгезит
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