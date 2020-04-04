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В Кыргызстане выявлены 14 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 144

Общее количество пациентов с коронавирусом в Кыргызстане выросло до 144, сообщил 4 апреля представитель Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

За последние сутки выявлено 14 новых случаев:

- Сузакский район – 6;

- Кара-Суйский район – 4;

- город Ош – 2;

- город Бишкек – 1;

- Ноокатский район – 1.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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