В Кыргызстане выявлены 14 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 144

Общее количество пациентов с коронавирусом в Кыргызстане выросло до 144, сообщил 4 апреля представитель Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.
За последние сутки выявлено 14 новых случаев:
- Сузакский район – 6;
- Кара-Суйский район – 4;
- город Ош – 2;
- город Бишкек – 1;
- Ноокатский район – 1.
Источник: zdorovie.akipress.org
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