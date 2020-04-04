В Баткене 34-летняя женщина выздоровела от коронавируса

Из Баткенской областной больницы сегодня выписана после выздоровления 34-летняя женщина, которая была госпитализирована с диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

«Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал отрицательный результат», - говорится в сообщении.

Таким образом, это уже шестой пациент, который вылечился и выписался из больницы.

В Кыргызстане зафиксировано 130 случаев заражения гражданами COVID-19. Вчера, 2 апреля, скончался первый больной, у которого был подтвержден коронавирус.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

Источник: Кабар