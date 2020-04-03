(Видео) В КР певцы начали давать онлай-концерты. В прямом эфире Г.Сатылганова

Звезды кыргызской эстрады при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР совместно с радио “Тумар” в режиме онлайн начали давать концерты в своих домах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, свой первый онлайн -концерт провела Народная артистка КР Гульнур Сатылганова.
Онлайн-концерт состоялся 2 апреля в 21:00 и продлился полтора часа.
Отмечается, что концерт, организованный в домашних условиях, был снят профессиональным оборудованием и представлен зрителям в прямом эфире через Ютуб канал Tumar TV и на официальной странице фейсбук Министерства культуры. Прямой эфир собрал более 7 тыс. зрителей.
"В ходе концерта певица выразила благодарность работникам здравоохранения и правоохранительных органов в эти трудные дни и призвала кыргызстанецев сохранять условия карантина и быть дома.
Стоить отметить, что в онлайн-концерте принял участие сын Гульнур Сатылгановой - Арназ и исполнил несколько песен на английском языке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-концерты будут продолжаться.
Источник: Кабар
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