(Видео) В КР певцы начали давать онлай-концерты. В прямом эфире Г.Сатылганова

Звезды кыргызской эстрады при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР совместно с радио “Тумар” в режиме онлайн начали давать концерты в своих домах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свой первый онлайн -концерт провела Народная артистка КР Гульнур Сатылганова.

Онлайн-концерт состоялся 2 апреля в 21:00 и продлился полтора часа.

Отмечается, что концерт, организованный в домашних условиях, был снят профессиональным оборудованием и представлен зрителям в прямом эфире через Ютуб канал Tumar TV и на официальной странице фейсбук Министерства культуры. Прямой эфир собрал более 7 тыс. зрителей.

"В ходе концерта певица выразила благодарность работникам здравоохранения и правоохранительных органов в эти трудные дни и призвала кыргызстанецев сохранять условия карантина и быть дома.

Стоить отметить, что в онлайн-концерте принял участие сын Гульнур Сатылгановой - Арназ и исполнил несколько песен на английском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-концерты будут продолжаться.

Источник: Кабар