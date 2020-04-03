(Видео) «Пьяного гаишника» задержали на блокпосту в Иссык-Кульской области

В ГУОБДД объяснили, что это была шутка

Пьяного сотрудника ГУОБДД якобы задержали на блокпосту в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Об этом говорится в видео, которое недавно распространилось в Сети.

«Активисты задержали мужчину, он представился гаишником», - говорит автор ролика.

В УВД Иссык-Кульской области пояснили Vesti.kg, что это была шутка местных жителей, которые вызвались охранять блокпост.

- Местные жители пояснили, что это была шутка и водитель не является сотрудником ГУОБДД, - сказали в пресс-службе УВД. - По данному поводу уже назначена проверка, все материалы переданы следствию.

Источник: vesti.kg