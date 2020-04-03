Подача отопления в Бишкеке будет прекращена 4 апреля

Подача отопления в Бишкеке будет прекращена 4 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Ранее отопительный сезон был прекращен в ночь на 19 марта. Однако, 25 марта он был возобновлен из-за похолоданий.

Источник: Акипресс