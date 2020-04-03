Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

Учёные из Питтсбургского университета (США) опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2, пишет Популярная механика.

В исследовании американские учёные руководствовались опытом борьбы с известными вирусами SARS и MERS. «Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — указано в работе.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса. Теперь учёные надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру вчера достигло миллиона человек. Из них погибло 52 026 пациентов, вылечиться удалось более чем 206 тысячам человек. Активными остаются по меньшей мере 742 тысячи случаев. Большинство подтверждённых случаев COVID-19 приходится на США: более 233 тысяч человек.

Затем следует Италия со 115 тысячами заражённых, причём у итальянцев коронавирусная инфекция демонстрирует наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысяч человек, что составляет более 12% от всех инфицированных. На третьем месте находится Испания со 110 тысячами заразившихся. В Китае прирост числа заболевших почти остановился: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев.

Источник: Кабар