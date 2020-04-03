ВОЗ: Маска не спасет от заражения коронавирусом

Медицинские маски не гарантируют защиту и не требуются здоровым людям.
Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает РИА Новости.
«Наша позиция не изменилась. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски», — сказал он. Язаревич подчеркнул, что сама по себе маска не спасет от заражения коронавирусом.
По словам представителя ВОЗ, маску следует использовать вместе с другими мерами защиты. Он добавил, что во время ношения маски все равно не нужно касаться лица.
Источник: Элгезит
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