ВОЗ: Маска не спасет от заражения коронавирусом

Медицинские маски не гарантируют защиту и не требуются здоровым людям.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает РИА Новости.

«Наша позиция не изменилась. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски», — сказал он. Язаревич подчеркнул, что сама по себе маска не спасет от заражения коронавирусом.

По словам представителя ВОЗ, маску следует использовать вместе с другими мерами защиты. Он добавил, что во время ношения маски все равно не нужно касаться лица.



Источник: Элгезит