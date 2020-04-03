Пешком на работу и обратно. Из жизни сотрудников РУВД Бишкека, патрулирующих город

Сотрудники РУВД столицы пешком ходят на работу и обратно.

Об этом Elgezit.kg на условиях анонимности сообщил один из них.

По его словам, с самых первых дней введения в городе карантина и комендантского часа он стал патрулировать улицы. «Несколько дней я работал ночью с 20:00 до 7:00. Сейчас у меня дневное патрулирование. Каждое утро в 7:30 в РУВД построение. Многие живут далеко. Представляете, как приходится добираться? Только два-три дня назад сделали что-то вроде развоза – выделили несколько бусов, которые довозят до трех точек в городе. А дальше идешь пешком. Утром и вечером. Знаю, что многие сотрудники РУВД перестали ходить домой: далеко добираться, боятся заразить домашних. Они скооперировались и на свои деньги сняли квартиры», — рассказал собеседник.

На вопрос, выдали ли пропуски тем сотрудникам РУВД, у кого есть автомашины, он ответил отрицательно. «Их и не будет для нас. Это, конечно, усложняет многое. Помимо того, что много времени уходит на то, чтобы добраться до РУВД, мы еще едем скученно в том транспорте, который подбрасывает нас до трех точек. А это лишние контакты – мы ведь и так целый день (или ночь) на службе пересекаемся с другими гражданами, помогая им, наводя порядок. То есть безопаснее было бы добираться на работу на своей машине, если есть. Напротив я слышал, что на днях оштрафовали одного сотрудника РУВД за то, что он ночью поехал домой на своем авто», — отметил собеседник.

По данным Elgezit.kg в группы патрулирования столицы входят оперуполномоченные, следователи, участковые инспекторы, сотрудники групп конвоирования РУВД. Большинство из них – молодые и чуть старше люди, которые в силу возраста легче переносят тяготы службы и пока не сильно обращают внимания на то, что маски им приходится чаще самим приобретать, санитайзеры тоже, пешком наворачивать километры до работы и обратно. Но любым человеческим ресурсам — физическим и моральным — наступает предел. Если скоро эти патрульные начнут заражаться, болеть от усталости и недосыпа, кто возьмет на себя контроль за порядком и безопасностью?

Источник: Elgezit.kg