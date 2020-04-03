Из новых подтвержденных случаев 4 являются завозными, 10 - инфицирование в результате контакта с больными - Минздрав

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабыржан Абдыкеримов.
На 3 апреля зарегистрированные 14 новых случаев подтвержденных COVID-19 на территории:
• Джалал-Абадской области – 5
• г. Джалал-Абад – 2
• Чуйской области – 1
• г. Бишкек – 6
Из новых подтвержденных случаев 4 являются завозными, 10 – инфицирование в результате контакта с больными.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 130. Из них:
• Джалал-Абадская область – 61
• Ошская область – 30
• Чуйская область – 6
• Баткенская область – 3
• г.Ош – 10
• г.Бишкек – 14
• Нарынская область – 4
• Иссык-Кульская область – 2
Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин.
По республике на обсервации находится 1900 человек. Из них:
г. Бишкек – 403
Чуйская область – 173
г. Ош – 56
Ошская область – 263
Джалал-Абадская область – 189
Баткенская область – 584
Нарынская область – 108
Таласская область – 24
Иссык-Кульская область – 100
Госпитализировано по стране 125 человек
Тяжелое состояние (реанимация) – 4
Средне-тяжелое – 121
Выздоровели – 5
Скончался – 1
“Для проведения патологоанатомического исследования причины смерти, от какой именно болезни скончался гражданин с COVID-19 в Ноокате, труп направлен паталогоанатому, который даст заключение”, - отметил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
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