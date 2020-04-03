Из новых подтвержденных случаев 4 являются завозными, 10 - инфицирование в результате контакта с больными - Минздрав

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабыржан Абдыкеримов.

На 3 апреля зарегистрированные 14 новых случаев подтвержденных COVID-19 на территории:

• Джалал-Абадской области – 5

• г. Джалал-Абад – 2

• Чуйской области – 1

• г. Бишкек – 6

Из новых подтвержденных случаев 4 являются завозными, 10 – инфицирование в результате контакта с больными.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 130. Из них:

• Джалал-Абадская область – 61

• Ошская область – 30

• Чуйская область – 6

• Баткенская область – 3

• г.Ош – 10

• г.Бишкек – 14

• Нарынская область – 4

• Иссык-Кульская область – 2

Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин.

По республике на обсервации находится 1900 человек. Из них:

г. Бишкек – 403

Чуйская область – 173

г. Ош – 56

Ошская область – 263

Джалал-Абадская область – 189

Баткенская область – 584

Нарынская область – 108

Таласская область – 24

Иссык-Кульская область – 100

Госпитализировано по стране 125 человек

Тяжелое состояние (реанимация) – 4

Средне-тяжелое – 121

Выздоровели – 5

Скончался – 1

“Для проведения патологоанатомического исследования причины смерти, от какой именно болезни скончался гражданин с COVID-19 в Ноокате, труп направлен паталогоанатому, который даст заключение”, - отметил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.