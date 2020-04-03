В Кыргызстане число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 130

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

На 10:00 3 апреля подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане, всего за сутки выявлено 14 новых случаев.

Подтвержденные случаи – 130

Выздоровели – 5

Смерть – 1