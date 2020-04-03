IV четверть учебного года учащиеся школ будут проходить на дому – глава Минобразования

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня 3 апреля на брифинге сообщил министр образования К.Исаков.
Основные моменты выступления министра:
- с 8 апреля начнется дистанционное обучение, уроки за четвертую четверть учащиеся школ будут проходить на дому;
- министерством утвержден Антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации;
- составлено единое расписание теле уроков на кыргызском и русском языках, в процессе задействовано более двухсот учителей городов Бишкек и Ош: Уроки будут транслироваться на каналах “Баластан” (1-4 классы), “Илим жана билим”, ЭлТР, Пирамида, 5 канал, Санат ТВ (5-11 классы), которые также доступны на Youtube на канале “Образовательные ресурсы Кыргызстана”;
- материалы уроков будут размещены на портале oku.edu.gov.kg;
- для взаимодействия и обратной связи учителей с учащимися будут использованы привычные мессенджеры и следующие платформы: Telegram, WhatsApp, Zoom, Google classroom;
- сроки проведения ОРТ планируется передвинуть, прорабатываются вопросы регистрации и процесса тестирования с учетом нынешней ситуации. Необходимую информацию абитуриенты смогут получить на сайте testing.kg.
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