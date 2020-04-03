В Кыргызстане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 125

В Кыргызстане на 3 апреля зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
На утро 3 апреля 2020 года в стационарах республики находятся 125 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 4 в тяжелом состоянии, 1 больной находится на искусственной вентиляции легких.
Кроме того, 2 апреля наступила биологическая смерть больного в возрасте 61 год, в Ноокатской территориальной больнице Ошской области.
Больной был прибывшим из-за границы и находился в стационарной обсервации, затем проводилось лечение, проведен ПЦР-анализ и подтверждена инфекция COVID-19.
Кроме того, у больного имелись серьезные сопутствующие заболевания.
Источник: Кабар
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