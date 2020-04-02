Пенсии и пособия в апреле 2020 года принесут прямо домой

«При необходимости почтальоны продолжат раздачу социальных выплат и в выходные дни»
Пенсии и пособия в апреле 2020 года сотрудники ГП «Кыргыз почтасы» принесут прямо домой к получателям. Об этом сообщают в пресс-службе ГРС при ПКР.
9 апреля по всей республике откроются отделения почтовой связи. Почтальоны в тот же день начнут разносить пенсии и пособия.
«Уважаемые граждане, ГП «Кыргыз почтасы» убедительно просит вас оставаться дома, - обращаются в пресс-службе. - Почтальоны придут к вам домой и вручат пенсии и/или пособия каждому получателю. При необходимости, они продолжат раздачу социальных выплат и в выходные дни».
В целях профилактики и предотвращения заражения COVID-19 продезинфицированы все автомобили и помещения ГП «Кыргыз почтасы», в том числе отделения связи, сортировочные, переводные и страховые участки.
Для обеспечения безопасности сотрудников предприятия приобретены средства индивидуальной защиты:
- Спецодежда – 1 тыс. 800 штук;
- Защитные (многоразовые) маски – 10 тыс. штук;
- Медицинские перчатки – 8 тыс. штук;
- Антисептики – 920 литров.
Пресс-служба ГРС при ПКР
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