Эксперт: Общество воспримет референдум как попытку узурпации власти Жээнбековым

Проводить референдум по определению государственного устройства во время чрезвычайного положения в КР неправильно.

Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог и бывший дипломат Марс Сариев.

По его словам, многие кыргызстанцы негативно отреагируют на законопроект Курманкула Зулушева. К тому же, эту инициативу, скорее всего, не реализуют, полагает эксперт.

- Большая часть населения воспримет эту инициативу как попытку продлить президентские полномочия, - сказал Сариев. - Эксперты, которые находятся рядом с президентом, ошибочно полагают, что во время ЧП идею можно продвинуть. Это ошибка, потому что у нас гражданское общество, и это будет выглядеть как попытка узурпации власти.

Эксперт не исключает, что кыргызстанские власти пытаются повторить опыт России и Казахстана. Сариев объяснил, что таким образом они хотят привести Кыргызстан к стабильному состоянию.

- Любой на месте президента поступил бы так же, - отметил он. - Это логично с точки зрения действующей власти, потому что у президента осталось мало времени до окончания срока, половину из которого он боролся с Алмазбеком Атамбаевым. Они хотят воплотить российский сценарий. В этих условиях президентская форма дала бы стабильность. Но местное население будет против и это вызовет социальный взрыв.

Другой эксперт по политическим вопросам - Бекбосун Борубашов - поддерживает законопроект Курманкула Зулушева, и считает, что кыргызскому народу необходимо определиться - какая форма правления ему близка. По мнению политолога, это поможет устранить бардак в стране.

- Нынешняя ситуация показывает, что у нас не все в порядке с государственной системой управления, - считает Борубашев. - Нам необходимо ее упорядочить и решить, какая форма правления будет в Кыргызстане. У нас сейчас полнейший бардак. Например, в России ответственность за положение россиян во время пандемии взял президент Владимир Путин.

Напомним, накануне депутат ЖК Курманкул Зулушев вынес на общественное обсуждение законопроект о проведении референдума. По его идее, граждане должны будут проголосовать за президентскую или парламентскую форму власти.

Депутат Дастан Бекешев на своей странице в Facebook назвал законопроект Зулушева несвоевременным и вредным для общества.

«Референдум потребует ещё 300 миллионов сомов (сужу по деньгам, затраченным в 2016 году на поправки в Конституцию), - написал он. - Этот законопроект совершенно не своевременен и даже вреден для нас, для власти.

Народ находится на грани существования, а мы предлагаем поиграть в демократические игры. Поэтому законопроект Зулушеву необходимо отозвать. Видимо, не все осознают серьезность происходящего в мире и в самой стране».

Источник: vesti.kg