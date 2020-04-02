Институт Омбудсмена переходит на особый режим работы из-за ЧП

«Чрезвычайное положение никак не ограничивает полномочия и право передвижения акыйкатчы», - напоминает, однако, Токон Мамытов

В целях соблюдения мер безопасности и профилактики распространения коронавируса COVID-19 институт Омбудсмена КР перешел на особый режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

Там подчеркнули, что согласно пункту 2 статьи 6 Закона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР» (а также статье 17 конституционного Закона КР «О чрезвычайном положении», части 1 статьи 6 и части I статьи 12 Закона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР»), введение чрезвычайного или военного положения на всей территории Кыргызстана не прекращает, не ограничивает и не приостанавливает деятельность омбудсмена.

Более того, по части 1 статьи 13 Закона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР», за воспрепятствование его работе предусматривается уголовная ответственность.

И отказ в обеспечении беспрепятственного перемещения акыйкатчы, его заместителей и сотрудников аппарата по всей территории КР в период введения чрезвычайного положения за отсутствием в этом законе нормы о передвижениях омбудсмена, будет являться неправомерным, напомнили в пресс-службе комендантам Бишкека, Оша и Джалал-Абада, а также руководству МВД КР.

«Однако учитывая сложную и опасную эпидемиологическую обстановку в республике (как и во всем мире) в связи с распространением коронавируса COVID-19, омбудсмен Кыргызстана просит граждан, в целях сохранения здоровья и жизни самих заявителей и членов их семей, а также сотрудников аппарата Акыйкатчы, без наличия на то острой необходимости, максимально минимизировать свои посещения Центрального аппарата Акыйкатчы и его региональных представительств в областях республики», - передают там.

Часть сотрудников работает дистанционно, но в рабочее время организовано ежедневное дежурство специалистов аппарата.

«Телефоны ответственных специалистов, указанные на официальном сайте Омбудсмена КР, находятся в активном режиме, - подчеркнули в пресс-службе. - Также у заявителей есть возможность позвонить на телефон «горячей линии» - 115. Ночью звонки фиксирует специальная программа, и на следующий день операторы либо сотрудники аппарата перезвонят вам».

Кроме того, свои обращения и заявления граждане могут направлять в аппарат Омбудсмена КР через почтовые отделения страны (Бишкек, улица Тыныстанова 120, аппарат Акыйкатчы (Омбудсмена) КР), по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через Интернет-приемную сайта.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР