Бек Борбиев: Кыргызстанцы, осуждающие известных людей за пожертвования, будьте человечными!

Певец отметил, что никто не обязан никому помогать

Никто в этой жизни не обязан помогать кому-либо. Так отечественный исполнитель Бек Борбиев прокомментировал ироничные высказывания кыргызстанцев о пожертвованиях со стороны известных личностей.

На своей странице в Facebook он попросил граждан не терять человечности.

«Никто в этой жизни не обязан помогать кому-то. Такова горькая правда. Это неписаный закон жизни. При необходимости государство может помочь только по определенным вопросам, как менеджер, поскольку на всех нас не хватит денег.

Эта болезнь поражает не только нашу, но и самые преуспевающие страны. Сейчас вместо того, чтобы хвалить и благодарить людей, вынимающих деньги из собственного кармана, неправильно говорить «Этот вернул нам украденные деньги», «А почему тот богач не дает деньги». Человек обязан лишь своему создателю и родителям. Если он помогает другим людям, то нужно понимать, что это идет от его сердца и совести.

Нам предстоит увидеть то, что выпало на долю всех народов мира. Давайте наберемся терпения и не будем терять человечности!» - написал певец.

Источник: vesti.kg