(Видео) Снят первый фильм о коронавирусе

Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял драму «Корона», действие которой разворачивается в лифте вокруг «китайского вируса» COVID-19. Об этом сообщает сайт «Стартфильм».

Съемки прошли в феврале в Ванкувере. Сейчас кинематографисты предлагают картину онлайн кинотеатрам.

По сюжету несколько человек застревают в лифте вместе с китайской девушкой с подозрением на коронавирус. Вся их агрессия, страх и расизм выплескиваются.

По словам Кешвари, идея фильма пришла к нему, когда он читал в лифте новости про китайских туристов, подвергающихся нападкам местных жителей. «И я решил снять про это фильм, действие которого бы разворачивалось в лифте», — рассказал он.

Триллер снят в павильоне в Ванкувере, уже смонтирован и готов к продаже. Продолжительность ленты — 1 час 3 минуты.

Для реалистичности фильм снят ручной камерой. Режиссер предлагал актерам импровизировать, чтобы выразить собственный страх перед инфекцией. Когда снимали картину, Кешвари еще не знал, что COVID-19 перерастет в глобальную пандемию. И его интересовал вопрос расовой дискриминации. «Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой?» — считает режиссер.

Источник: Элгезит