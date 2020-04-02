(Видео) Снят первый фильм о коронавирусе

Канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари снял драму «Корона», действие которой разворачивается в лифте вокруг «китайского вируса» COVID-19. Об этом сообщает сайт «Стартфильм».
Съемки прошли в феврале в Ванкувере. Сейчас кинематографисты предлагают картину онлайн кинотеатрам.
По сюжету несколько человек застревают в лифте вместе с китайской девушкой с подозрением на коронавирус. Вся их агрессия, страх и расизм выплескиваются.
По словам Кешвари, идея фильма пришла к нему, когда он читал в лифте новости про китайских туристов, подвергающихся нападкам местных жителей. «И я решил снять про это фильм, действие которого бы разворачивалось в лифте», — рассказал он.
Триллер снят в павильоне в Ванкувере, уже смонтирован и готов к продаже. Продолжительность ленты — 1 час 3 минуты.
Для реалистичности фильм снят ручной камерой. Режиссер предлагал актерам импровизировать, чтобы выразить собственный страх перед инфекцией. Когда снимали картину, Кешвари еще не знал, что COVID-19 перерастет в глобальную пандемию. И его интересовал вопрос расовой дискриминации. «Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой?» — считает режиссер.
Источник: Элгезит
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