В Коалиции против пыток просят скорее рассмотреть закон об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Наталья Никитенко и Исхак Масалиев вынесли проект на общественное обсуждение 12 марта

Ускорить рассмотрение проекта Закона КР «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне» просят депутатов Жогорку Кенеша в Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Сегодня Коалиция направила в парламент письмо.

«На фоне угрозы эпидемии и вводимых повсеместных мер карантина в республике, просим обратить внимание на ситуацию по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе закрытых учреждений», - говорится в письме.

12 марта 2020 года депутаты Наталья Никитенко и Исхак Масалиев вынесли на общественное обсуждение проект Закона КР «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне».

Он подразумевает освобождение от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы, а также от наказаний, не связанных с лишением свободы:

- женщин и несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 5 лет;

- мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет;

- лиц с инвалидностью I и II групп;

- лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью I и II групп;

- лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления;

- беременных женщин;

- многодетных женщин;

- женщин и несовершеннолетних, не отбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года.

Коалиция против пыток в Кыргызстане

Источник: vesti.kg