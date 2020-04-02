В Коалиции против пыток просят скорее рассмотреть закон об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Наталья Никитенко и Исхак Масалиев вынесли проект на общественное обсуждение 12 марта
Ускорить рассмотрение проекта Закона КР «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне» просят депутатов Жогорку Кенеша в Коалиции против пыток в Кыргызстане.
Сегодня Коалиция направила в парламент письмо.
«На фоне угрозы эпидемии и вводимых повсеместных мер карантина в республике, просим обратить внимание на ситуацию по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе закрытых учреждений», - говорится в письме.
12 марта 2020 года депутаты Наталья Никитенко и Исхак Масалиев вынесли на общественное обсуждение проект Закона КР «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне».
Он подразумевает освобождение от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы, а также от наказаний, не связанных с лишением свободы:
- женщин и несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 5 лет;
- мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет;
- лиц с инвалидностью I и II групп;
- лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью I и II групп;
- лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления;
- беременных женщин;
- многодетных женщин;
- женщин и несовершеннолетних, не отбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года.
Коалиция против пыток в Кыргызстане
Источник: vesti.kg
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