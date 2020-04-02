Два человека вылечились от коронавируса в Кыргызстане

На сегодняшний день с болезнью справились уже пять человек

Два человека выздоровели от COVID-19 в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным ведомства, женщину и мужчину выписали из больницы.

Всего на сегодняшний день в Кыргызстане коронавирус одолели 5 человек.

Источник: vesti.kg