В Кыргызстане задержаны 99 нарушителей комендантского часа – МВД

Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

На 2 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Сууйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные ОВД доставлены 99 нарушителей.

Как сообщает пресс-служба МВД, из них в городе Бишкек - 82, в г.Ош – 8, в г.Джалал-Абад – 3, по Сузакскому району - 4, в Кара-Сууйском районе – 2, по Ноокатскому нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме этого, 7 автомашин доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 1 тыс. 489 нарушителей.

«МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - говорится в сообщении.

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С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Источник: Кабар