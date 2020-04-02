В КР зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 116

В Кыргызстане на 09:00 2 апреля зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.
По его словам, из них в городе Ноокатском районе Ошской области 2 случая, городе Ош - 1, городе Кызыл-Кия Баткенской области 2 случая.
«Из новых подтвержденных случаев 2 является завозными, остальные внутренние контакты», - сказал Мамбетов.
Таким образом, в Кыргызстане зафиксировано 116 случаев заражения гражданами COVID-19. Пять граждан вылечились и выписались из больниц.
Источник: Кабар
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