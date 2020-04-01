(Видео) Милиция Кара-Суйского района задерживает всех кто вышел днем на улицу

В редакции Elgezit.kg появилась видеозапись в которой сотрудники милиции Кара-Суйского района Ошской области задерживают всех мужчин, которые вышли днем на улицу.

У кого на руках не оказалось маршрутного листа отвозят в РОВД. Их ждет административный штраф. Женщинам милиция делает предупреждение по громкоговорителю.