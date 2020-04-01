Текебаев призвал правительство проявить открытость при борьбе с коронавирусом

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев призвал правительство открыто вести работу по борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении политика на страничке в Фейсбуке. Текебаев призывает граждан соблюдать правила чрезвычайного положения и сделал несколько предложений правительству при ведении работы по противодействию коронавирусу. Политик считает, что дальнейшее распространение болезни можно предотвратить, проведя в Кыргызстане массовый тест на выявление вируса COVID-19.

Кроме того, Омурбек Текебаев призывает правительство выделить деньги на приобретение лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются в мире для лечения коронавируса.

Он считает, что до конца карантина правительство должно снабжать бесплатными продуктами питания уязвимые семьи.

Лидер «Ата Мекена» считает, что правительство должно открыто вести работу в этом направлении. По его словам, сейчас не хватает информации о проделываемой работе исполнительной ветви власти в этом направлении.

К 31 марта в Кыргызстане коронавирус был обнаружен у 107 человек. Из-за сложившейся ситуации в стране правительство объявило финансовые и фискальные меры по оказанию поддержки предпринимательству. По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, у нас нет возможности оказывать поддержку бизнесу, как в других странах.

Источник: Азаттык уналгысы