Что делать, если у беременной диагностировали коронавирус? – ответ Минздрава

До сих пор нет данных, свидетельствующих о том, что беременные, заразившиеся коронавирусной инфекцией, подвергаются большему риску серьезных осложнений, чем любые другие здоровые люди.

Как сообщает Минздрав, ожидается, что подавляющее большинство беременных могут перенести заболевание коронавируса в легкой или умеренной форме.

Но нужно помнить, что любая вирусная инфекция при беременности – это дополнительный риск, особенно на ранних сроках беременности. В условиях пандемии, беременные относятся к группе риска.

С учетом пандемии, при благополучном течении беременности, медработник может посоветовать ограничение плановых посещений. В целом беременная, как и прежде, будет находиться под наблюдением у медработника, и проходить осмотр, сдачу анализов и диагностическое исследование по месту наблюдения.

Где необходимо личное присутствие (УЗИ, сдача крови и осмотр), нужно постараться свести к минимуму сопровождающих, в том числе не брать детей с собой на прием к врачу.

Некоторые анализы, например, мочу беременной на лабораторное исследование, может доставить в ЦСМ/ГСВ/ФАП супруг или кто-либо из родственников.

Как снизить риск заражения коронавирусом во время беременности?

1. Избегать большого скопления людей в общественных местах, досуговые центры, рынки. походы в гости и т.д

2. Регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

3. Иметь с собой одноразовые салфетки и спиртосодержащий антисептик.

4. Надевать маску при выходе на улицу, не касаться лица, носа и глаз.

5. Избегать контакта с человеком, у которого имеются симптомы ОРВИ, в том числе коронавируса.

6. Ограничить передвижения на общественном транспорте.

7. Организовать работу из дома, оставаясь на связи, используя удаленные технологии, такие как телефон, интернет и социальные сети.

8. Принимать помощь друзей, родственников или службы доставки для выполнения поручений.

9. Использовать телефон или онлайн-сервисы, чтобы связаться с врачом или другими важными службами.

10. Проветривать помещения каждые 1.5 часа.

11. Придерживаться здорового питания.

12. Продолжать заниматься физической активностью.

В третьем триместре беременности (более 28 недель), нужно быть особенно внимательным к социальному дистанцированию (самоизоляции) и минимизировать контакты с другими людьми.

Куда следует обращаться беременной в случае ОРВИ, в том числе вызванной коронавирусом?

Если у беременной появились признаки ОРВИ/гриппа, ей необходима самоизоляция:

- находиться в отдельной комнате, чаще проветривать помещение, пользоваться отдельной посудой и полотенцами, минимизировать контакты с остальными членами семьи;

- позвонить медицинскому работнику по месту наблюдения за беременностью в ЦСМ/ГСВ/ФАП;

- получить рекомендации от медработников и следовать им в домашних условиях;

- не посещать самостоятельно лечебную организацию.

Если выздоровление не наступает или появились признаки, похожие на коронавирусную инфекцию (температура, сухой кашель), то возможно потребуется специализированная помощь и уход, поэтому необходимо:

- сообщить по телефону медицинскому работнику о симптомах, контактах или передвижениях, если они были. Дальше будете действовать, следуя его рекомендациям;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь 103;

- если возникла необходимость посетить больницу или родильное отделение — предварительно сообщить о своем визите по телефону, лучше использовать личный транспорт.

Контакты родильных домов, определенных как обсервации по Кыргызстану:

Город Бишкек: Клинический родильный дом №2, по адресу: ул. Московская, 225, телефон 0 312 657 397, приёмный блок – 0312 657 401

Чуйская область:

а) Ысык-Атинская территориальная больница: г.Кант, ул. Эмиля Иманкулова 6, конт. телефоны: 03132 52130, приёмный блок – 03132 55727, О553 023 271

б) Московская территориальная больница: с.Беловодское, ул.Ленина 94 а, телефон родильного отделения 03131 52137, 0559 500 315

Ошская область: родильное отделение Городской клинической больницы г.Ош, адрес: г.Ош, ул.Саргалчаева, тел. приемного отделения 03222 55104, 0555 859 076

Джалал-Абадская область: родильное отделение Сузакской территориальной больницы им.С.Жолдошева, адрес: Сузакский район, село ул.Дакан-Палван, телефон 03748 50042, 0772 691 414; 0557 271 733

Таласская область: родильное отделение Таласской областной объединенной больницы, ул.Бердике баатыр 1, тел. приемного отделения 02227 21 272, 0773 453 636,

Нарынская область: родильное отделение Нарынской областной объединенной больницы, адрес: г.Нарын, ул.Раззакова, Телефон родильного отделения 03522 53013; 0702 324 065

Баткенская область: родильное отделение Баткенской областной объединенной больницы, адрес: г.Баткен, ул.Раззакова, моб. тел.: 0773 220 434

Иссык-Кульская область: родильное отделение Ысык-Кульской областной объединенной больницы, адрес: г.Каракол, ул.Мичурина 1, моб. тел.: 0777 151 613; 0 554 907 544

Передается ли коронавирус от матери ребенку во время беременности и родов?

Сейчас считается, что COVID-19 не передается от матери плоду внутриутробно.

Если наличие коронавирусной инфекции у беременной подтвердили, то в качестве меры предосторожности, как минимум через две недели после выздоровления, будет организовано УЗИ, чтобы проверить состояние и развитие ребенка.

Куда размещают беременную с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом на роды?

Если беременная восстановилась после коронавирусной инфекции, и перед родами получила отрицательный тест на вирус, то место родов может быть по месту жительства, но количество посетителей должно быть сведено к минимуму.

Беременную с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом, на роды госпитализируют в вышеуказанные родильные дома, так как в них созданы оптимальные условия наблюдения за ребенком с помощью постоянного электронного мониторинга плода, а также ежечасное отслеживание уровня кислорода.

Общие рекомендации при поступлении в обсервативное отделение родильного дома:

У входа в родильное отделение беременной выдадут хирургическую маску для лица, которую нужно будет носить до изоляции в отдельной палате.

Будет организовано тестирование на коронавирус.

Супруг или кто-либо из близких родственников могут присутствовать во время партнерских родов (при отсутствии у них коронавируса).

Медицинский персонал подберет индивидуальную тактику лечения при наличии коронавируса у беременной /роженицы.

Как протекает послеродовый период?

В послеродовом отделении предусмотрено ежедневное наблюдение врачом и акушеркой за родильницей с коронавирусной инфекцией.

Рекомендации для родильницы:

Начать ходить через несколько часов после родов, так как ранняя активизация помогает в уходе за ребенком, позволяет наладить контакт между ребенком и матерью.

Не отказываться от помощи медицинского персонала (просить помочь встать с кровати, принять душ), так как в первые дни после родов может сохраняться слабость.

Максимально больше отдыхать. Ребенка на некоторое время можно оставлять в перинатальном отделении.

Проводят ли ребёнку тестирование на коронавирус?

Если роженица поступила с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом на момент родов, то ребенок будет проверен на наличие коронавируса.

Могут ли оставаться мать и дитя в одной палате?

Мать и дитя могут находиться вместе в одной палате, при условии, что малыш здоров и не нуждается в уходе в неонатальном отделении, а также, если самочувствие женщины удовлетворительное.

Можно кормить ребенка грудью, если у беременной заподозрят или подтвердят коронавирус?

Да, можно кормить грудью, так как нет доказательств передачи коронавируса через грудное молоко.

Но при грудном вскармливании необходимо соблюдать меры предосторожности:

- тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд перед кормлением, любом контакте с ребенком, при использовании грудного отсоса;

- надевать маску перед кормлением, постараться не чихать и не кашлять во время кормления грудью;

- если рекомендовано кормить ребенка молочной смесью или сцеженным молоком, строго придерживаться рекомендаций по стерилизации и очистке молокоотсоса после каждого использования.

Нужно ли предохраняться сразу после родов?

Предупреждение нежелательной беременности в первые месяцы после рождения ребенка является важнейшим фактором сохранения репродуктивного здоровья. Незапланированная беременность в течение 2 лет после родов имеет негативные последствия для репродуктивного здоровья женщины. Несмотря на то, что возвращение к исходному состоянию органов репродуктивной системы заканчивается через 4–6 недель после родов, полное восстановление организма занимает не менее 1,5–2 лет. Медицинский персонал в роддоме проведет беседу о планировании семьи и подберет наиболее приемлемый метод контрацепции.

Источник: Кабар