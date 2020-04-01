Что делать, если у беременной диагностировали коронавирус? – ответ Минздрава

До сих пор нет данных, свидетельствующих о том, что беременные, заразившиеся коронавирусной инфекцией, подвергаются большему риску серьезных осложнений, чем любые другие здоровые люди.
Как сообщает Минздрав, ожидается, что подавляющее большинство беременных могут перенести заболевание коронавируса в легкой или умеренной форме.
Но нужно помнить, что любая вирусная инфекция при беременности – это дополнительный риск, особенно на ранних сроках беременности. В условиях пандемии, беременные относятся к группе риска.
С учетом пандемии, при благополучном течении беременности, медработник может посоветовать ограничение плановых посещений. В целом беременная, как и прежде, будет находиться под наблюдением у медработника, и проходить осмотр, сдачу анализов и диагностическое исследование по месту наблюдения.
Где необходимо личное присутствие (УЗИ, сдача крови и осмотр), нужно постараться свести к минимуму сопровождающих, в том числе не брать детей с собой на прием к врачу.
Некоторые анализы, например, мочу беременной на лабораторное исследование, может доставить в ЦСМ/ГСВ/ФАП супруг или кто-либо из родственников.
Как снизить риск заражения коронавирусом во время беременности?
1. Избегать большого скопления людей в общественных местах, досуговые центры, рынки. походы в гости и т.д
2. Регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
3. Иметь с собой одноразовые салфетки и спиртосодержащий антисептик.
4. Надевать маску при выходе на улицу, не касаться лица, носа и глаз.
5. Избегать контакта с человеком, у которого имеются симптомы ОРВИ, в том числе коронавируса.
6. Ограничить передвижения на общественном транспорте.
7. Организовать работу из дома, оставаясь на связи, используя удаленные технологии, такие как телефон, интернет и социальные сети.
8. Принимать помощь друзей, родственников или службы доставки для выполнения поручений.
9. Использовать телефон или онлайн-сервисы, чтобы связаться с врачом или другими важными службами.
10. Проветривать помещения каждые 1.5 часа.
11. Придерживаться здорового питания.
12. Продолжать заниматься физической активностью.
В третьем триместре беременности (более 28 недель), нужно быть особенно внимательным к социальному дистанцированию (самоизоляции) и минимизировать контакты с другими людьми.
Куда следует обращаться беременной в случае ОРВИ, в том числе вызванной коронавирусом?
Если у беременной появились признаки ОРВИ/гриппа, ей необходима самоизоляция:
- находиться в отдельной комнате, чаще проветривать помещение, пользоваться отдельной посудой и полотенцами, минимизировать контакты с остальными членами семьи;
- позвонить медицинскому работнику по месту наблюдения за беременностью в ЦСМ/ГСВ/ФАП;
- получить рекомендации от медработников и следовать им в домашних условиях;
- не посещать самостоятельно лечебную организацию.
Если выздоровление не наступает или появились признаки, похожие на коронавирусную инфекцию (температура, сухой кашель), то возможно потребуется специализированная помощь и уход, поэтому необходимо:
- сообщить по телефону медицинскому работнику о симптомах, контактах или передвижениях, если они были. Дальше будете действовать, следуя его рекомендациям;
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь 103;
- если возникла необходимость посетить больницу или родильное отделение — предварительно сообщить о своем визите по телефону, лучше использовать личный транспорт.
Контакты родильных домов, определенных как обсервации по Кыргызстану:
Город Бишкек: Клинический родильный дом №2, по адресу: ул. Московская, 225, телефон 0 312 657 397, приёмный блок – 0312 657 401
Чуйская область:
а) Ысык-Атинская территориальная больница: г.Кант, ул. Эмиля Иманкулова 6, конт. телефоны: 03132 52130, приёмный блок – 03132 55727, О553 023 271
б) Московская территориальная больница: с.Беловодское, ул.Ленина 94 а, телефон родильного отделения 03131 52137, 0559 500 315
Ошская область: родильное отделение Городской клинической больницы г.Ош, адрес: г.Ош, ул.Саргалчаева, тел. приемного отделения 03222 55104, 0555 859 076
Джалал-Абадская область: родильное отделение Сузакской территориальной больницы им.С.Жолдошева, адрес: Сузакский район, село ул.Дакан-Палван, телефон 03748 50042, 0772 691 414; 0557 271 733
Таласская область: родильное отделение Таласской областной объединенной больницы, ул.Бердике баатыр 1, тел. приемного отделения 02227 21 272, 0773 453 636,
Нарынская область: родильное отделение Нарынской областной объединенной больницы, адрес: г.Нарын, ул.Раззакова, Телефон родильного отделения 03522 53013; 0702 324 065
Баткенская область: родильное отделение Баткенской областной объединенной больницы, адрес: г.Баткен, ул.Раззакова, моб. тел.: 0773 220 434
Иссык-Кульская область: родильное отделение Ысык-Кульской областной объединенной больницы, адрес: г.Каракол, ул.Мичурина 1, моб. тел.: 0777 151 613; 0 554 907 544
Передается ли коронавирус от матери ребенку во время беременности и родов?
Сейчас считается, что COVID-19 не передается от матери плоду внутриутробно.
Если наличие коронавирусной инфекции у беременной подтвердили, то в качестве меры предосторожности, как минимум через две недели после выздоровления, будет организовано УЗИ, чтобы проверить состояние и развитие ребенка.
Куда размещают беременную с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом на роды?
Если беременная восстановилась после коронавирусной инфекции, и перед родами получила отрицательный тест на вирус, то место родов может быть по месту жительства, но количество посетителей должно быть сведено к минимуму.
Беременную с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом, на роды госпитализируют в вышеуказанные родильные дома, так как в них созданы оптимальные условия наблюдения за ребенком с помощью постоянного электронного мониторинга плода, а также ежечасное отслеживание уровня кислорода.
Общие рекомендации при поступлении в обсервативное отделение родильного дома:
У входа в родильное отделение беременной выдадут хирургическую маску для лица, которую нужно будет носить до изоляции в отдельной палате.
Будет организовано тестирование на коронавирус.
Супруг или кто-либо из близких родственников могут присутствовать во время партнерских родов (при отсутствии у них коронавируса).
Медицинский персонал подберет индивидуальную тактику лечения при наличии коронавируса у беременной /роженицы.
Как протекает послеродовый период?
В послеродовом отделении предусмотрено ежедневное наблюдение врачом и акушеркой за родильницей с коронавирусной инфекцией.
Рекомендации для родильницы:
Начать ходить через несколько часов после родов, так как ранняя активизация помогает в уходе за ребенком, позволяет наладить контакт между ребенком и матерью.
Не отказываться от помощи медицинского персонала (просить помочь встать с кровати, принять душ), так как в первые дни после родов может сохраняться слабость.
Максимально больше отдыхать. Ребенка на некоторое время можно оставлять в перинатальном отделении.
Проводят ли ребёнку тестирование на коронавирус?
Если роженица поступила с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом на момент родов, то ребенок будет проверен на наличие коронавируса.
Могут ли оставаться мать и дитя в одной палате?
Мать и дитя могут находиться вместе в одной палате, при условии, что малыш здоров и не нуждается в уходе в неонатальном отделении, а также, если самочувствие женщины удовлетворительное.
Можно кормить ребенка грудью, если у беременной заподозрят или подтвердят коронавирус?
Да, можно кормить грудью, так как нет доказательств передачи коронавируса через грудное молоко.
Но при грудном вскармливании необходимо соблюдать меры предосторожности:
- тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд перед кормлением, любом контакте с ребенком, при использовании грудного отсоса;
- надевать маску перед кормлением, постараться не чихать и не кашлять во время кормления грудью;
- если рекомендовано кормить ребенка молочной смесью или сцеженным молоком, строго придерживаться рекомендаций по стерилизации и очистке молокоотсоса после каждого использования.
Нужно ли предохраняться сразу после родов?
Предупреждение нежелательной беременности в первые месяцы после рождения ребенка является важнейшим фактором сохранения репродуктивного здоровья. Незапланированная беременность в течение 2 лет после родов имеет негативные последствия для репродуктивного здоровья женщины. Несмотря на то, что возвращение к исходному состоянию органов репродуктивной системы заканчивается через 4–6 недель после родов, полное восстановление организма занимает не менее 1,5–2 лет. Медицинский персонал в роддоме проведет беседу о планировании семьи и подберет наиболее приемлемый метод контрацепции.
Источник: Кабар
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