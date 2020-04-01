(Видео) Общественный благотворительный фонд Азата Исакунова «Жашоо булагы» предлагает произведение «Жашоо – белек»

Пандемия коронавируса пленила тысячи городов, многие страны, в том числе Кыргызстан.

К сожалению, сегодня нам приходится жить по правилам этой болезни. Врачи, медсестры и сотрудники силовых органов выполняют свой священный долг перед родиной, рискуя при этом жизнью. Давайте приложим все усилия, чтобы победить коронавирус, прочувствуем ответственность перед страной. Только тогда мы одолеем эту эпидемию!

Общественный благотворительный фонд Азата Исакунова «Жашоо булагы» [«Источник жизни»] предлагает произведение «Жашоо – белек» [«Жизнь – дар»] для тех, кто работает днями и ночами, в тяжелых обстоятельствах. Мы высоко ценим ваш труд и преклоняемся перед вами с благодарностью! Будьте здоровы! Выражаем также благодарность автору произведения Алтынбеку Алымову, звездам эстрады, поддержавшим инициативу: Гульнур Сатылгановой, Кайрату Примбердиеву, Арсену, Султану Садыралиеву, Ильясу Кудретову, Наиме Кудретовой, Минжашару Мурзаеву, Назгуль Чынарбек кызы!

Источник: Багыт.kg