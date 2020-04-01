(Видео) «Животное, тупица, скотина» — две женщины побили инспектора ГАИ

Еще один читатель прислал видео в котором водитель-женщина и пассажирка обматерили и побили инспектора ГАИ.

Сотрудники милиции остановил их за то что пассажирка ехала без ремня. Женщины отобрали у сотрудника ГАИ жезл, били кулаками, потом сбили из головы фуражку. При этом нецензурно матерились, показывали непристойные жесты и отказывались показывать документы. Издевались, что милиционер не умеет говорить на русском.

Предположительно видео снято в Ошской области. Причем видео сняли сами нарушительницы.

Источник: elgezit.kg