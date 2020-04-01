(Видео) «Животное, тупица, скотина» — две женщины побили инспектора ГАИ

Еще один читатель прислал видео в котором водитель-женщина и пассажирка обматерили и побили инспектора ГАИ.
Сотрудники милиции остановил их за то что пассажирка ехала без ремня. Женщины отобрали у сотрудника ГАИ жезл, били кулаками, потом сбили из головы фуражку. При этом нецензурно матерились, показывали непристойные жесты и отказывались показывать документы. Издевались, что милиционер не умеет говорить на русском.
Предположительно видео снято в Ошской области. Причем видео сняли сами нарушительницы.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!