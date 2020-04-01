(Видео) «Сооронбай Шарипович, у нас не осталось денег». Кыргызстанцы уже две недели живут на российско-казахской границе

Среди них есть женщины с детьми
Около 30 кыргызстанцев застряли на российско-казахской границе. Они не могут вернуться на родину уже 15 дней. Видеообращение появилось в телеграм-канале «Короче».
По словам одного из соотечественников, людям приходится ночевать в машинах, поскольку денег ни у кого уже не осталось. Среди них есть женщины с маленькими детьми.
Граждане просят помощи у президента Сооронбая Жээнбекова.
- Сооронбай Шарипович, мы уже 15 дней ночуем на российско-казахской границе. Ночуем в машинах. Столовые везде закрыты. У нас не осталось денег. Мы просим вас помочь нам, - говорят кыргызстанцы.
Источник: vesti.kg
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