В Кыргызстане 111 подтвержденных случаев СOVID-19

Бишкек, “Саясат.kg”. На 1 апреля по республике зарегистрировано 4 новых случаев подтвержденных СOVID-19.

Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбеталиев.

Также он добавил, что зараженный, который дышал с помощью аппарата ИВЛ, снят с него. Итоги в реанимации находятся три человека.

По его словам, из них:

г.Джалал-Абад – 1

Сузакский район – 1

г.Кара-Куль – 1

Чуйская область – 1

Итого в республике 111 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 59 случаев, мужчин – 52 случаев, в том числе 11 детей.