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В Кыргызстане 111 подтвержденных случаев СOVID-19

Бишкек, “Саясат.kg”.   На 1 апреля по республике зарегистрировано 4 новых случаев подтвержденных СOVID-19. 

Об этом  сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбеталиев.

Также он добавил, что зараженный, который дышал с помощью аппарата ИВЛ, снят с него. Итоги в реанимации находятся три человека.

По его словам, из них:

г.Джалал-Абад – 1
Сузакский район – 1
г.Кара-Куль – 1
Чуйская область – 1

Итого в республике 111 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 59 случаев, мужчин – 52 случаев, в том числе 11 детей.

 

           

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