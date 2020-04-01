В Кыргызстане 111 подтвержденных случаев СOVID-19

Бишкек, “Саясат.kg”. На 1 апреля по республике зарегистрировано 4 новых случаев подтвержденных СOVID-19.
Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбеталиев.
Также он добавил, что зараженный, который дышал с помощью аппарата ИВЛ, снят с него. Итоги в реанимации находятся три человека.
По его словам, из них:
г.Джалал-Абад – 1
Сузакский район – 1
г.Кара-Куль – 1
Чуйская область – 1
Итого в республике 111 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 59 случаев, мужчин – 52 случаев, в том числе 11 детей.
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