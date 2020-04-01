Жанар Акаев: Предоставьте пропуска журналистам. Народ верит фейковой информации

«Люди не читают государственные издания»
Представителям средств массовой информации не дают пропуска, а народ тем временем верит фейковой информации. Об этом заявил на заседании депутат Жанар Акаев.
«Вы должны дать пропуска хотя бы 3-4 журналистам, - сказал он. - Они должны докладывать ситуацию, происходящую в правительстве и в стране. Правительство дало пропуска представителям государственных СМИ. Но их никто не читает.
- Сотрудники самых читаемых в Кыргызстане сайтов и медиа не получили пропуска. Прошелся по городу и увидел, что люди спокойно ходят по улицам, предоставляя удостоверения сотрудника различных ведомств, - продолжил он. - Лучше вместо них дайте пропуска журналистам, которые могут быть полезны обществу».
Медина Купсулдаева
Источник - vesti.kg
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