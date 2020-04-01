Жанар Акаев: Предоставьте пропуска журналистам. Народ верит фейковой информации

«Люди не читают государственные издания»

Представителям средств массовой информации не дают пропуска, а народ тем временем верит фейковой информации. Об этом заявил на заседании депутат Жанар Акаев.

«Вы должны дать пропуска хотя бы 3-4 журналистам, - сказал он. - Они должны докладывать ситуацию, происходящую в правительстве и в стране. Правительство дало пропуска представителям государственных СМИ. Но их никто не читает.

- Сотрудники самых читаемых в Кыргызстане сайтов и медиа не получили пропуска. Прошелся по городу и увидел, что люди спокойно ходят по улицам, предоставляя удостоверения сотрудника различных ведомств, - продолжил он. - Лучше вместо них дайте пропуска журналистам, которые могут быть полезны обществу».

Медина Купсулдаева

Источник - vesti.kg