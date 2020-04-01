(Видео) В Бишкеке люди вышли на балконы и спели гимн Кыргызстана

Кыргызстанцы вынуждены сидеть дома из-за распространения коронавирусной инфекции

Жители микрорайона Джал в Бишкеке вышли на балкон и хором исполнили гимн Кыргызстана и другие песни. Музыкальный флешмоб состоялся накануне вечером. Соседи дружно исполнили песню «День победы», а также другие популярные кыргызские песни.

Напомним, что в республике введено чрезвычайное положение. В столице также ввели комендантский час.

На сегодняшний день в Кыргызстане 107 подтвержденных случаев коронавируса.

Видео Vesti.kg прислали читатели.

Источник: vesti.kg