Из-за нарушителей карантина на Иссык-Куле изолируют целое село

Восемь граждан вернулись из-за рубежа и не сочли нужным провести дома две недели

Всех жителей села Ысык-Куль Тюпского района изолируют из-за 8 односельчан, которые решили не соблюдать домашний карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Теперь нарушителей поместили в обсервацию принудительно.

Решение об изоляции села принял областной оперативный штаб во избежание распространения коронавируса.

Источник: vesti.kg