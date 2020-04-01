Из-за нарушителей карантина на Иссык-Куле изолируют целое село

Восемь граждан вернулись из-за рубежа и не сочли нужным провести дома две недели
Всех жителей села Ысык-Куль Тюпского района изолируют из-за 8 односельчан, которые решили не соблюдать домашний карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Теперь нарушителей поместили в обсервацию принудительно.
Решение об изоляции села принял областной оперативный штаб во избежание распространения коронавируса.
Источник: vesti.kg
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