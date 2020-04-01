В Бишкеке закрылись обменные бюро

В Кыргызстане на 9 марта текущего года в реестре обменных бюро числится 408 компаний, из них 247 обменок в столице.
В связи с введением в Бишкеке и ряде районов республики чрезвычайного положения обменные бюро были вынуждены 26 марта приостановить свою деятельность. Об этом пишет финансовый портал «Акчабару» со ссылкой на собственные источники.
Известно, что 247 обменок обеспечивают работой более 500 человек, у каждого из которых есть семья.
«Мы не работаем, а арендная плата идет. Никто не снимал с нас обязательства по ее оплате. Но мы исполняем требование коменданта, понимая, что от этого зависит эпидемиологическая ситуация в стране. Но сколько мы сможем сидеть без работы. Надеемся, что в ближайшее время режим ЧП будет снят и мы вернемся к своей деятельности», — рассказал собеседник издания.
Источник: reporter.kg
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