(Видео) Мирбек Атабеков организовал концерт для соседей из окон своей квартиры

Вечером 31 известный певец Мирбек Атабеков организовал с окон своего подъезда мини-концерт для своих соседей.

Он исполнил «вживую» все свои хиты и сорвал овации . Особенно радовались представительницы прекрасной половины человечества.

Источник: Элгезит