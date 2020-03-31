Жогорку Кенеш проведет внеочередное заседание

Депутаты Жогорку Кенеша 1 апреля соберутся на внеочередное заседание.
Об этом сообщает пресс-служба парламента. Какие вопросы будут рассматриваться, не уточняется.
А сегодня прошло внеочередное заседание парламентского комитета по экономике и фискальной политике. Там были рассмотрены поправки в Налоговый кодекс, законопроект о внесении изменений в законы «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», «Инновационной деятельности», «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» и проект постановления Жогорку Кенеша «О мерах по снижению отрицательных социально-экономических последствий от валютной инфляции и распространения COVID-19».
Предыдущее внеочередное заседание Жогорку Кенеша состоялось 24 марта. Тогда депутаты рассмотрели указ президента Сооронбая Жээнбекова о введении чрезвычайного положения в трех городах и стольких же районах республики.
Источник: Азаттык
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