Пандемия страха Запада

Доминик Моиси, Project Syndycate, 30 марта 2020 г.

Пандемия COVID-19 усиливает уже существующую культуру страха на Западе и выявляет более глубокие разломы, как внутри Европы, так и между Европой и США. Но будущие историки, возможно, будут расценивать кризис коронавируса как ключевой эпизод, остановивший упадок Запада.

Эмоции нелегко сдержать. Они контролируют нас гораздо больше, чем мы. И во время пандемии доминирующей эмоцией является, естественно, страх.

Столкнувшись с миром, который кажется (и становится) более опасным, сложным и непредсказуемым с каждым днем, люди хотят быть защищенными и уверенными во что бы то ни стало. Но есть тонкая грань между здоровым возвращением к понятию оберегающего государства и опасной эволюцией к «Большому брату» — когда мы в конечном итоге отказываемся от наших заветных свобод ради защиты нашего еще более драгоценного здоровья.

В более общем смысле страх противоположен надежде. В мире надежды люди думают, что завтра будет лучше, чем сегодня. Но в мире страха они думают, что будет хуже. С этой точки зрения, Азия сегодня — это континент надежды, а Европа и Северная Америка — континенты страха.

Рассмотрим резко контрастирующие изображения, которые сейчас поступают из Италии и Китая. В Италии пандемия COVID-19 причиняет, казалось бы, бесконечные страдания, поскольку итальянцы теперь говорят о кризисе, как о своем 11 сентября. В Китае, с другой стороны, первые дни весны вернули людей на улицы. Хотя по-прежнему в масках, они наслаждаются свежим воздухом и солнцем, как победившие войну против вируса.

Конечно, лучше быть осторожным, потому что COVID-19 может вернуться в Азию или не исчезнуть полностью из региона. Но сегодняшняя Азия — и в частности Китай, Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур и Япония — является источником надежды и образцом того, что Запад мог и должен был сделать гораздо раньше, чтобы взять распространение вируса под контроль.

Лидеры Китая давно утверждают, что их авторитарная, централизованная политическая система превосходит западную либеральную демократию. И теперь, уже третий раз за десятилетие, они говорят Западу, что наша система действительно не работает.

После мирового финансового кризиса 2008 года Китай быстро осудил неудачи капитализма западного толка. А в 2016 году референдум в Великобритании по Брекзиту и избрание Дональда Трампа президентом в Соединенных Штатах укрепили убежденность Китая в том, что демократия также плоха.

Теперь в связи с пандемией COVID-19 китайское правительство предлагает помощь осажденной Европе и тем самым укрепляет мягкую силу Китая. Таким образом, Китай не только расширяет свое глобальное влияние через торговлю и инвестиции, но и предлагает свою защиту разделенной и запутавшейся Европе.

Пандемия является еще более дестабилизирующей для Запада, потому что она добавляет неопределенность поверх сомнений. COVID-19 усиливает уже существующую культуру страха на Западе и выявляет более глубокие разрывы как внутри Европы, так и между Европой и США.

В то время как Китай посылает медицинских экспертов, защитные маски и респираторы в Италию и Францию, Америка внезапно и в одностороннем порядке закрывает себя для Европы, вероятно, чтобы компенсировать поспешное и ошибочное отрицание Трампом опасности на более раннем этапе. Между тем, Европа отвернулась от Италии в третий раз за одно десятилетие с небольшим — сначала во время экономического и финансового кризиса 2008 года, который серьезно повлиял на страну, затем в связи с кризисом мигрантов, который начался в 2014-м, а теперь ограничением экспорта остро необходимых медицинских товаров.

Чем хороша Европа, если она не защищает своих граждан? Действительно, растущее разочарование Италии и ее отдаление от Европейского союза, вероятно, гораздо серьезнее для будущего европейского проекта, чем решение Великобритании покинуть страну. Поскольку Европа предает Италию, а Америка предает Европу, европейская и трансатлантическая солидарность все больше напоминают пережитки почти забытого прошлого.

В отличие от этого, азиатские общества, возможно, лучше подготовлены к борьбе с пандемиями, потому что, возможно, они нашли лучший баланс между индивидуумом и коллективом. Это не вопрос политических режимов. В конце концов, к азиатским странам, которые до сих пор лучше всего справлялись с этой пандемией, относятся такие демократии, как Южная Корея, Тайвань и Япония, страна с демократическими институтами и верховенством права (Сингапур), а также чисто авторитарное государство (Китай).

Скорее, ключевым отличием является стихийное (или в случае Китая, навязанное государством) применение гражданских ценностей в этих азиатских обществах. Ношение защитной маски гораздо чаще встречается в Азии, чем на Западе, не только потому, что маски более доступные, но и потому, что их владельцы ценят заботу и уважение к здоровью других. Демократия без гражданской культуры — обычное явление на Западе — является причиной катастрофы в случае пандемии.

Тем не менее, кризис COVID-19 может в конечном итоге оказать положительное влияние на западные демократии, укрепляя доверие к экспертам, разоблачая и дисквалифицируя шарлатанов. Если повсеместный страх перед вирусом поощряет ответственное поведение и дискредитирует популистские голоса, это будет хорошей новостью для таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон, и плохой новостью для таких, как Трамп.

Пандемия коронавируса продолжает наносить ужасный урон по всему миру. Но историки через столетие, скорее всего, будут расценивать это как переломный момент, который не только подтвердил подъем Азии, но и, возможно, остановил упадок Запада.

Автор Доминик Моиси (Dominique Moisi) — французский политолог и писатель. Моиси был соучредителем и старшим советником Французского института международных отношений (IFRI), а также был приглашенным профессором Пьера Келлера в Гарвардском университете.

Источник: Elgezit.kg.